Alopecia e caduta dei capelli | ecco i migliori rimedi naturali

Cos’è, cause e sintomiL’è una perdita progressiva deiche causa il diradamento del cuoio capelluto e può portare alla calvizie. Si tratta di una malattia che interessa i bulbi piliferi, molto comune soprattutto negli uomini, ma anche le donne ne possono soffrire.La perdita deipuò iniziare a qualsiasi età e generalmente avviene in modo graduale, coinvolgendo inizialmente la zona delle tempie e della parte superiore del capo e interessando con il tempo aree sempre più vaste. In alcuni casi la perdita deipuò essere improvvisa e coinvolgere anche peli di altri parti del corpo. In questo caso è bene consultare il proprio medico per indagare sui motivi alla base dell’e trovare una terapia adeguata.Le cause possono essere diverse. Dietro all’possono esserci:fattori genetici e una maggiore sensibilità dei bulbi piliferi all’azione degli ormoni maschili, come nel caso dell’androgenetica;in altri casi si può avere un diradamento del cuoio capelluto quando la dieta non fornisce adeguate quantità di proteine, vitamine (in particolare vitamina D e acido folico o vitamina B9) e sali minerali, tra cui il ferro.