Almeno ci salutiamo… Eleonora Giorgi le ultime parole da brividi nel racconto della malattia

purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta nella giornata di lunedì 3 marzo, dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro un tumore al pancreas. L'attrice, che aveva 71 anni, aveva sempre raccontato la sua con coraggio e determinazione e senza mai perdere il sorriso. Proprio a Verissimo si era lasciata andare a delle frasi molto intense. Infatti, le di prima che peggiorasse e venisse ricoverata in clinica hanno lasciato un segno profondo nel pubblico. Davanti a Silvia Toffanin l'attrice originaria di Roma, ora purtroppo scomparsa per sempre, aveva fatto emozionare non poco. aveva detto nel programma di Canale 5: "Stiamo lottando con tutte le forze.