Allunaggio riuscito il ricevitore LuGre è acceso L’orgoglio di Meloni | grande successo italiano

È statol’esperimento”, atterrato ieri mattina alle 9:34 ora italiana sulla superficie della Luna a bordo del lander “Blue Ghost” della società privata statunitense Firefly Aerospace. Fonti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno confermato a AGEEI/Aerospazionews che, dopo essere rimasto spento durante la fase di discesa sulla superficie selenica, lo strumento “è stato” intorno alle 8 di mattina ora italiana “e funziona regolarmente”. L’acquisizione dei dati durerà come previsto 24 ore e permetterà di osservare i risultati in modo continuo”.è simbolo dell’eccellenza italiana«Il, simbolo dell’eccellenza tecnologica spaziale italiana, ha raggiunto la Luna a bordo del lander Blue Ghost. Festeggiamo un, frutto di una straordinaria sinergia tra pubblico e privato – in particolare tra ASI, Qascom e Politecnico di Torino – che rafforza il ruolo di primo piano dell’Italia nel panorama spaziale internazionale.