Allianz sconfitta, ma fa festa per capitan Piano

L’ultimo pallone è sul taraflex: l’Milano si deve arrendere per 3-0 alla Valsa Group Modena, risultato che conferma i lombardi al sesto posto. Nessuno, però, sembra pensarci troppo e raccoglie quella palla: le squadre si fanno da parte, tutta l’attenzione è per ilo Matteoall’ultima partita di regular season della sua longeva carriera. Sotto gli occhi dell’ex Presidente Fipav, Carlo Cattaneo, di tanti amici, come l’ex giocatore della Nazionale e di Modena, Luca Vettori, l’astigiano saluta il volley e Milano lo omaggia con il ritiro della sua numero 11. Al centro del campo, senza la rete, rimane solo a godersi i meritati cori in suo sostegno. "Sono molto contento e grato – dice – ho pensato a una canzone, che non canterò, che si chiama “Senza Fine“, mi piace molto: questo è un attimo senza fine, non c’è ieri non c’è domani.