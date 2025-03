Tvplay.it - Allegri ha dato l’ok, il ritorno in panchina è cosa fatta

Massimilianoè pronto a tornare in. Due i club che potrebbero ingaggiarlo la prossima stagioneChe fine ha fatto Massimiliano? E’ passato ormai un anno dalla fine della sua seconda esperienza con la Juventus, conclusa con l’esonero subito dopo la conquista della Coppa Italia in finale contro l’Atalanta.ha, ilin– Tvplay.it (Foto LaPresse)Un addio già deciso ma alquanto brusco per le modalità in cui è arrivato con il club che si è mostrato irremovibile nel punire l’espulsione dell’ex allenatore bianconero nel finale e il gesto polemico nei confronti di Giuntoli durante i festeggiamenti per la conquista del trofeo. Da quella sera,non ha più parlato pubblicamente. Si è rivisto in tribuna in occasione di Tottenham-Roma di Europa League e alle ATP Finals di Torino in cui ha incontrato Jannik Sinner.