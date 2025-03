Lanazione.it - Allarme Commercio, in Toscana ogni giorno chiudono dieci attività

Firenze, 3 marzo 2025 - Negli ultimianni, Firenze ha assistito alla chiusura di 580commerciali, registrando una contrazione del 13,4% rispetto al 2014. A livello regionale, la situazione non è più rosea. Nel 2024, inhanno chiuso in media 10 negozi al, a fronte di 4,2 nuove aperture, con un rapporto di 2,4 e un totale di 3.645 chiusure nell'anno. Negli ultimianni, oltre 200 comuni toscani sono stati colpiti dalla desertificazione commerciale, lasciando 1,3 milioni di residenti senza accesso ai servizi di base e portando alla chiusura di 8.474al dettaglio. Il forno ora è in vendita: "Noi non lo riapriremo" Le cause di questa crisi sono molteplici: la concorrenza della grande distribuzione, l'espansione dell'e-commerce e i cambiamenti nelle abitudini di consumo hanno messo a dura prova le piccolelocali.