Ilrestodelcarlino.it - Alla Grotta Azzurra. Cinghiale al Passetto precipita sulla spiaggia. I soccorsi sono un rebus

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo il giretto in città e l‘attraversamento sulle strisce pedonali come i Beatles, i cinghiali ora piovono dfalesia del. Un ungulato del peso di quasi un quintale ieri èto, quella del versante della. Il ritrovamento è stato fatto subito dopo pranzo. Non erano ancora le 15 quando iroli della zona siaccorti dell’animale agonizzante ma ancora vivo, davanti ad unache era chiusa. Potrebbe essere proprio uno dei due ungulati che tra giovedì e venerdì scorsi hanno gironzolato per tutta Ancona, dal Piano al centro cittadino, arrivando fino al viale della Vittoria, proprio nel quartiere Adriatico. Una coppia di cinghiali adulta, di grandi dimensioni. Di notte sispinti lungo le vie di diversi quartieri, attraversando sulle strisce pedonali davanti al Comune, e di giorno potrebbero aver trovato riparo proprio tra la macchia mediterranea che compone la falesia che si affaccia sul mare.