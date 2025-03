Ultimouomo.com - Alla fine anche John Cena è diventato un cattivo

Avete presente la sensazione di vedere il personaggio di cui non avete mai dubitato per tutta la durata della storia passare “al lato oscuro della forza”? Pensate, che ne so, a Harry Potter che, nella guerra finale a Hogwarts, prende le parti di Voldemort, tradendo tutti i suoi compagni. Ecco, prendete questa sensazione, aggiungete oltre vent'anni di attesa, e capirete cosa hanno provato le oltre 38mila persone presenti al Rogers Centre di Toronto e i milioni di fan che, in occasione dell’evento WWE Elimination Chamber, hanno vistoFelix Anthonydiventare un "heel" (cioè sostanzialmente unnel gergo del wrestling) per la prima volta dal 2003.Per capire la magnitudine di quanto successo, bisogna tornare indietro fino al 2002., dopo circa un anno passato nella federazione di sviluppo della WWE, aveva debuttato in televisione con una presentazione ben lontana da quella che abbiamo imparato a conoscere negli anni.