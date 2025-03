Alla Fattoria di Migliarino un ciclo di seminari sui temi della sostenibilità e dell’innovazione digitale

Leggi su Corrieretoscano.it

PISA – Undidal 20 al 22 marzo sui. Si chiama Generali Spring Camp 2025 l’innovativo progetto promosso da Agenzia Generali di Pisa in collaborazione con l’ateneo dedicato agli studenti dell’università di Pisa. L’obiettivo è quello di contribuire a rafforzare le competenze analitiche e di problem solving di un gruppo di studenti, per migliorare la probabilità di un efficace inserimento in contesti lavorativi differenziati, non necessariamente limitati all’ambito assicurativo.Attività previsteGli studenti selezionati parteciperanno a undiresidenziale che vedrà interventi tenuti da figure aziendali di particolare rilievo sia di Generali che di altre realtà imprenditoriali, e talk, in cui più relatori dialogheranno intorno aioggetto del progetto.