Alfonso Signorini lancia Boom | tutti i dettagli del morning show

è pronto are il suo nuovodal nome “”: di cosa si tratterà e dove sarà trasmesso” il suo nuovoche prenderà il via prossimamente. Il conduttore del Grande Fratello terminerà l’avventura su Canale 5 con il gran finale del realityche si terrà lunedì 31 marzo.è il timone di questa nuova edizione dallo scorso 16 settembre e non ha intenzione di fermarsi. Nelle ultime ore il conduttore con una stories Instagram ha annunciato “” un vero e proprio inedito format che vedrà la partecipazione di noti personaggi del mondo dello spettacolo.Leggi anche Grande Fratello, il sondaggio del 3 marzo: chi rischia?“” prende forma: di cosa si tratta?Da un’idea die di 361 ONDEMAND nasce “” che andrà in onda dal lunedì al venerdì sul suo profilo ufficiale e sarà disponibile anche su Youtube e Spotify.