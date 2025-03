Alexander Isak sceglie il Barcellona per Summer Switch

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:spera di unodel(foto di George Wood/Getty Images)La ricerca dida parte diha preso una svolta – con i rapporti in Spagna che affermano che l’attaccante del Newcastle United sta attivamente spingendo per un trasferimento a Camp Nou quest’estate.Il futuro del venticinquenne a St James ‘Park sembra incerto, in particolare se il Newcastle non riesce a garantire il calcio della Champions League la prossima stagione. Secondo El Nacional,ha già rifiutato gli approcci sia dall’Arsenal che dal Liverpool mentre tiene fuori un passaggio da sogno a, ??che è molto entusiasta.Tuttavia, un accordo non sarà facile. Secondo quanto riferito, Newcastle chiede almeno 180 milioni di euro per la Svezia Internazionale, che è una commissione che potrebbe rivelarsi un grande ostacolo per ille cui questioni finanziarie sono ben documentate.