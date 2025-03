Lanazione.it - Al via il restauro della facciata della Pieve di Santa Maria grazie al contributo di Patrizio Bertelli

Arezzo, 3 marzo 2025 – Al via ildialdiSono iniziati oggi i lavori die consolidamentosuperficie lapideaprincipalediAssunta in Arezzo, uno dei gioielli d’arte efede più preziosi per la Chiesa diocesana e la comunità di Arezzo, un edificio tanto bello, quanto fragile. La, dal piano del sagrato fino al terzo loggiato compreso, sarà sottoposta a un complesso ciclo di interventi con pulitura, consolidamento e successiva protezione del paramento lapideo. L’intervento, che si concluderà entro la fine del 2025, è stato reso possibilealle donazioni private tra cui spicca quella di 1.000.000 di euro effettuata da, Presidente del Gruppo Prada, alla parrocchia.