Al Giappone la pena di morte piace sempre di più | sale all’83% il gradimento dei cittadini nipponici per la discussa misura

Inladipiù popolare. Non ci sono grandi speranze che il Paese possa abolirla, nonostante la sconvolgente vicenda di Iwao Hakamada, che, a 88 anni, è stato assolto in una revisione di processo per strage dopo aver trascorso 46 anni nel braccio della, rischiando ogni giorno di essere portato alla forca. Un sondaggio commissionato dal governo di Tokyo ha rivelato che l’83,1% deisi ritiene inevitabile la permanenza dellacapitale, un dato in crescita.L’indagine, condotta lo scorso anno, ha evidenziato un aumento del sostegno alladi, che nel 2019 era al 79,8%. È la quinta volta nella storia che questa percentuale supera l’80% in un sondaggio governativo, realizzato ogni cinque anni. Anche tra chi si oppone si registra un incremento: la percentuale di contrari è salita al 16,5%, con un aumento del 7,5% rispetto al 2019.