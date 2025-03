Bergamonews.it - Al cinema in settimana: arriva in anteprima il documentario su Agostini

al“Ago”, ilche racconta le imprese del bergamasco Giacomo, uno dei più grandi piloti del motociclismo. Diretto da Giangiacomo De Stefano, approda nelle sale inmercoledì 5 marzo.Altra novità sul grande schermo è costituita da “Van Gogh. Poeti e amanti”. Il film, che esce martedì 4 marzo, è incentrato in modo particolare sugli anni che l’artista ha trascorso nel sud della Francia, dove ha sperimentato parecchio il suo stile, rivoluzionandolo e cambiando per sempre il mondo dell’arte.Da annotare, inoltre, “Attack on Titan: the last attack”, anime di culto diretto da Yuichiro Hayashi.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Captain America: brave new world”, “A real pain”, “Heretic”, “Follemente”, “Paddington in Perù” e “Bridget Jones: un amore di ragazzo”.