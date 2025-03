Al Cardarelli un robot per orientare i pazienti all’interno della struttura

Leggi su Ildenaro.it

Innovazione tecnologica all’ospedaledi NAPOLI dove arriva ilC1. Il dispositivo, pensato per la riapertura del Padiglione G, affiancherà il personale nell’accoglienza e nell’orientamento dei. C1 sarà presente nella zona di accesso agli ambulatori, dove fornirà informazioni sulla posizione e sul piano delle visite specialistiche. Per garantire la tutelaprivacy, il sistema di intelligenza artificiale delnon verrà utilizzato nella gestione dei dati dei. C1 aiuterà ia raggiungere la loro destinazione e a ridurre i tempi di attesa per le richieste di informazioni, la sua introduzione rientra in un progetto di digitalizzazione volto a migliorare l’accessibilità ai servizi.Nell’esercizio delle funzioni sarà affiancato da volontari del servizio civile che supporteranno i cittadini nell’usarlo al meglio.