Al Carcano "Lo zoo di vetro" di Tennessee Williams con Mariangela D'Abbraccio

Dal 5 al 9 marzo 2025, accompagnata in scena da Gabriele Anagni, Pavel Zelinskiy e Elisabetta Mirra, sarà in scena al Teatrocon un capolavoro assoluto della drammaturgia americana firmata Tennesse, Lo zoo di, con regia di Pier Luigi Pizzi. Ambientata alla fine degli anni '30 del secolo scorso, la storia racconta le vicende della famiglia Wingfield composta dalla madre Amanda e dai suoi due figli, Tom e Laura, ragazza timida e claudicante. Abbandonata dal marito, Amanda deve affrontare le difficoltà, i timori e le ansie che le derivano dal desiderio di assicurare un futuro sereno ai suoi figli con un comportamento che oscilla tra il tenero e l'eccessivo. Laura, resa zoppa da una malattia e pertanto introversa e chiusa è come intrappolata in un suo mondo di illusioni e passa tutto il suo tempo ad ascoltare vecchi dischi, leggere romanzi e soprattutto accudire una collezione di animaletti di