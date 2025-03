Sport.periodicodaily.com - Ajax-Eintracht: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. Si affrontano due delle squadre maggiormente favorite per la vittoria finale che promettono spettacolo.si giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 21 presso la Johan Cruijff Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo un avvio di stagione complicato, gli olandesi sono riusciti a riprendersi alla grande, arrivando a questo appuntamento in gran forma. La squadra di Farioli, battendo l’Almere City nell’ultimo turno di campionato, ha infilato la nona vittoria consecutiva. In Europa League, il cammino non è stato troppo lineare, tanto da qualificarsi ai playoff dove si sono imposti sull’Union St Gilloise.I tedeschi sono in un periodo non troppo positivo con una sola vittoria nelle ultime sette partite giocate tra campionato e coppe.