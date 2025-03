Lortica.it - Ai Stories: la sveglia in blu

Mario amava la sua.Il colore dei numeri? Blu. Un blu leggero, calmo. Niente rosso, per carità! Troppo impeto, troppa passione, troppa rabbia, forse. Troppo comune. Meglio il blu. Un blu mare di settembre. Un blu riposo su spiaggia di ruscello. Un blu riflesso di una sera che non cede alle tentazioni della notte. Difficile da trovare unablu ma lui l’aveva, lì, sul comodino. Blu.Mario cantava con la sua.Aveva la radio, la sua. Niente di moderno. Niente diavolerie. Una rotella, dietro, invisibile, per rintracciare frequenze come cercando pepite d’oro. L’allarme impostato sempre alla stessa ora. La musica ospite dei tardi sogni del mattino, quelli più belli, quelli che lasciavano briciole per ritrovare strade percorse ad occhi chiusi.Mario spolverava la sua