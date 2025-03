Laprimapagina.it - Agricoltura in crescita: AIC chiede una legge quadro per le PMI agricole

I dati diffusi dall’ISTAT confermano il ruolo strategico dell’nell’economia italiana, con un incremento del valore aggiunto del 2%. Un segnale positivo che evidenzia la capacità del settore di resistere alle crisi climatiche e geopolitiche, rafforzandosi come pilastro del Made in Italy e risorsa chiave per le aree interne.A commentare i dati è Giuseppino Santoianni, presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori (AIC), che sottolinea la necessità di unaper le PMI. “Occorre trasformare le risorse disponibili in opportunità concrete, accelerando il percorso di sostenibilità e innovazione del settore”, afferma Santoianni.Il presidente dell’AIC evidenzia inoltre l’importanza di potenziare le infrastrutture, per consentire alle impresedi essere più competitive, e di investire nel ricambio generazionale.