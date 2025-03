Agorà Morelli Carnevale all’insegna della solidarietà | ballo in maschera nel sottosuolo

Leggi su Ildenaro.it

Tra maschere colorate, abiti creativi, musica e luci soffuse, nell’di Napoli, si è tenuta la seconda edizione deldisotterraneo. L’evento benefico è stato organizzato dall’Associazione Borbonica Sotterranea, Visivo Comunicazione e, a sostegno del progetto “Accoglienza Famiglie”Fondazione Santobono Pausilipon. «Si è animato per la seconda volta un eccezionalenel– ha spiegato Gianluca Minin, presidente dell’Associazione Borbonica Sotterranea – abbiamo vissuto un evento ricco di suggestioni, che ha contribuito a valorizzare un luogo unico al mondo, che è sempre aperto alle novità, alla cultura, alla». Estro ed eleganza, queste le suggestioni date ai partecipanti che al loro arrivo hanno ricevuto unaper arricchire l’outfit, dal collo in su, come nei grandi balli del secolo scorso.