Gqitalia.it - Agli Oscar i vincitori sono stati tanti, ma nessuno come Sean Baker, che si è portato a casa 4 statuette, e il suo film Anora, che ne ha vinte 5

Nella notte di Domenica 2 marzo, gli occhi degli appassionati di cinema erano tutti puntati su Los Angeles per gli2025, che hanno celebrato ipiù impordel 2024 in una cerimonia condotta dal presentatore televisivo Conan O'Brien.Il grande vincitore della serata, nonostante un record di Adrien Brody, è stato. Il regista diha vinto quattro: miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Si tratta della prima volta nella storia degliper un singolo regista e di un incredibile riconoscimento per il cinquantaquettrenne americano, che aveva già vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes lo scorso maggio. La sua attrice protagonista, Mikey Madison, poi, ha vinto l'per la migliore attrice.Per quanto riguarda gli interpreti, Adrien Brody, per la sua sublime interpretazione in The Brutalist di Brady Corbet, ha vinto l'miglior attore per la seconda volta nella sua carriera, mentre Kieran Culkin ha vinto nella categoria Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nella dramedy A Real Pain di Jesse Eisenberg.