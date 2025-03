Gqitalia.it - Agli Oscar 2025 Adam Sandler si è vestito da Adam Sandler

, come sei?», ha chiesto il conduttore Conan O'Brien addal palco degli. «Seicome uno che gioca a videopoker alle 2 di notte».Come di consueto,indossava un look alla: felpa baggy con logo, camicia hawaiana con colletto, pantaloncini da basket sotto il ginocchio e scarpe da ginnastica colorate. In altre parole, indossava quello che indossa sempre, ovvero lo stesso look sciatto e accogliente di streetwear oversize che lo ha reso un dio dello stile tra gli Zoomers amanti del comfort.97ths - Showabbraccia Timothée Chalamet durante la 97esima edizione degli Academy AwardsRich Polk/Getty Images«Nessuno ha mai pensato a quello che indossavo finché non l'hai tirato fuori tu», ha urlatoa O'Brien. «Mi piace il mio look.