Agenti di commercio, una nuova App gratuita per semplificare il lavoro di tutti i giorni

La Federazione nazionale deglie rappresentanti di, FNAARC, aderente a Conf, lancia laApp(App Store, Google Play e AppGallery) progettata pere velocizzare ildeglidie dei referenti aziendali.L’applicazione (progettata dadiFnaarc pere commerciali) è progettata per dare un supporto nelle trattative commerciali, semplificando e velocizzando i calcoli indispensabili per prendere decisioni strategiche e chiudere con successo le vendite. App FNAARC offre una serie di strumenti pensati per supportare glidiottimizzando la gestione delle trattative commerciali, dal calcolo margine e ricarico allo scorporo dell’Iva, dalla gestione sconti e omaggi alla creazione di file personalizzati.