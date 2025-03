Ilrestodelcarlino.it - “Affitto troppo caro, si spaccia per sopravvivere”. Coppia arrestata dai carabinieri

Bologna, 3 marzo 2025 -vano droga in casa e quando sono stati scoperti daisi sono giustificati spiegando che vendere droga serviva per pagare l'dell'appartamento in cui vivevano in zona San Ruffillo e sostenere le spese domestiche. La giustificazione, però, è servita a nulla visto che i militari dell'Arma hanno arrestato la, una donna di 40 anni e un uomo di circa 30 anni, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando i, insospettiti da un via vai continuo di persone da un palazzo in zona San Ruffillo, hanno controllato il trentenne che si aggirava in zona. È così emerso che l'uomo era in Italia in violazione di un provvedimento di espulsione che aveva ricevuto cinque anni fa e valido fino al 2030.