Fanpage.it - Adrien Brody miglior attore agli Oscar 2025, il discorso interrotto due volte: “Sto velocizzando, spegnete la musica”

Leggi su Fanpage.it

ha vinto il premio comeprotagonistanel film The Brutalist. "Per me questo premio è un'opportunità per ricominciare. Rappresento oggi il trauma della guerra, l'antisemitismo e razzismo, la sistematica oppressione", ha dichiarato, ringraziando il cast del film e la fidanzata Georgina Chapman. Poi l'interruzione delcon la musica: "Sto, arrivo al punto, so come funziona,la musica", l'appello sul palco per concludere.