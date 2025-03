Gqitalia.it - Adrien Brody ha vinto il suo secondo Oscar come miglior attore stabilendo un nuovo record

ora è una leggenda del cinema anche nei numeri. Durante la cerimonia degli2025 tenutasi a Los Angeles nella notte di domenica 2 marzo, l'cinquantunenne hal'protagonista per la sua interpretazione dell'architetto ungherese László Tóth nel film The Brutalist di Brady Corbet. È la seconda volta che l'interprete americano vince in questa categoria, 22 anni dopo Il pianista di Roman Polanski, per il quale è diventato il più giovane vincitore dell'nel 2003 (a 29 anni).«Mi sento molto fortunato», ha dichiarato ricevendo la statuetta dell'Academy. «La recitazione è una professione incerta. Sembra incredibilmente affascinante, e a volte lo è, ma l'unica cosa che ho guadagnato avendo il privilegio di tornare qui è una prospettiva per il futuro, e non importa a che punto sei nella tua carriera, non importa cosa hai raggiunto, tutto può scomparire da un momento all'altro.