Adrien Brody è il Miglior attore “Anora” trionfa con cinque premi | gli Oscar 2025

(askanews) – È Anora, film indipendente sulla storia d'amore tra una spogliarellista di New York e il figlio di un'oligarca russo, iltore della 97esima edizione degli. Il regista americano Sean Baker aveva già ottenuto la Palma d'oro a Cannes e ora porta a casa le statuette perfilm, la regia, la sceneggiatura originale, il montaggio. E a sorpresa la sua attrice Mikey Madison vince ilo comeattrice protagonista, strappando una vittoria che sembrava sicura a Demi Moore per The Substance. Baker nel suo discorso di ringraziamento ha sottolineato che «in un momento in cui il mondo si sente diviso il cinema è ancora più importante» e ha fatto un appello a favore delle sale cinematografiche. Dopo 22 anni, secondoperin "The Brutalist"Per quanto riguarda gli attorivince per la seconda volta, a 22 anni di distanza da Il pianista, l'comeprotagonista con The Brutalist.