Ilfattoquotidiano.it - Adrien Brody e il discorso fiume, la regia degli Oscar tenta di mozzarlo ma lui: “Sto velocizzando, spegnete la musica”

Un, un po’ come le tre ore e mezza di The Brutalist (di cui è assoluto protagonista), tanto che dallano dicon ladell’orchestra., oggi 51enne, ha trionfato agli2025 vincendo la statuetta come Miglior Attore, ma quando è stato il suo turno previsto per i ringraziamenti un paio di minuti non sono affatto bastati. “Sto, arrivo al punto, so come funziona, l’ho già fatto,la”, ha freddato l’orchestra che stava già introducendo il motivetto dell’uscita di scena.– che poco prima sul red carpet aveva ricevuto un infuocato bacio da Halle Berry – ha così ricordato che quando 22 anni fa vinse l’come Miglior Attore per Il pianista aveva già esondato nelle emozioni (baciando infatti la Berry a sorpresa) e nelle parole.