Adrien Brody e Halle Berry si baciano di nuovo agli Oscar 2025 (dopo 22 anni e senza polemica)

ed22sididurante gli, ma stavolta è tutto diverso e non ci sarà alcuna. Quandovinse la prima statuetta pesante della carriera per l’interpretazione di The Pianist, ebbe l’ardire di baciareconsegnando alla storia degli Academy Awards una delle scene più controverse. Molto, infatti, si discusse sull’opportunità o meno di fare un gesto del genere nei confronti di una donna (che non se lo aspettava).Ieri, i due hanno replicato il famoso bacio, ma con uno spirito molto diverso. La coppia si è incontrata sul red carpet e stavolta è stata lei ad abbracciare e ad accennare un (finto) bacio al collega, che poi avrebbe vinto il secondoper The Brutalist.In un video pubblicato anche sul canale ufficiale social dell’Academy si vedeBarry che raggiunge a sorpresae lo bacia, davantiocchi divertiti (almeno sembra) della compagna di, Georgina Chapman.