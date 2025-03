Lettera43.it - Adrien Brody, chi è il miglior attore agli Oscar 2025 con The Brutalist

Leggi su Lettera43.it

è ilprotagonista. Con il successo per The, in cui ha interpretato l’architetto di origini ebree Laszlo Toth, ha bissato la vittoria del 2003 grazie al cult Il pianista di Roman Polansky. «Il passato ci può e ci deve insegnare qualcosa», ha dichiarato sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles «Io prego per un mondo più felice, sano e più inclusivo. L’odio non deve continuare a prevaricare». In carriera ha recitato in decine di pellicole di grande successo, da King Kong di Peter Jackson a Midnight in Paris di Woody Allen. Per lui anche un lavoro con Dario Argento in Giallo del 2009. E sul piccolo schermo è famoso come Luca Changretta nella quarta stagione di Peaky Blinders, nemico del Thomas Shelby di Cillian Murphy. Nella vita privata, ha una relazione con Georgina Chapman, stilista ed ex moglie di Harvey Weinstein.