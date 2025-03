Piperspettacoloitaliano.it - Adriana Savarese chi è Carolina di Belcanto: età e biografia dell’attrice

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

di, una delle giovani protagoniste della fiction di Rai 1 diretta da Carmine Elia. Una giovane e promettente attrice che ha incuriosito i telespettatori della serie italiana ambientata nei palcoscenici dell’800 tra passioni, sogni e inganni. È la figlia di Maria, la protagonista interpretata da Vittoria Puccini. Ma chi è? Ecco qualcosa di più sull’attrice rivelazione della fiction.Chi èdiè una giovane indomita e ribelle. Cresciuta senza l’affetto della madre e maltrattata dal padre, assomiglia a un animaletto selvatico tenuto in gabbia. Del tutto inconsapevole delle proprie doti, nutre profondo affetto e un forte senso di protezione per la sorella Antonia e per Saverio, il suo migliore amico e grande amore.