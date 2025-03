Sportnews.eu - Adrian Newey, primo “giorno di scuola” alla Aston Martin: svelato il suo compito fondamentale

È il guru della Formula 1, il decano dei progettisti e ha uno stipendio di decine di milioni di euro. Perinizia una nuova vita lavorativa dopo 19 anni di Red Bull.Oggi, 3 marzo 2025, segna un momento cruciale nella carriera di, uno dei progettisti più acclamati della Formula 1. Dopo aver trascorso quasi due decenni in Red Bull (19 anni per la precisione), l’ingegnere che ha creato ben 13 monoposto capaci di assicurarsi il titolo Piloti e che può annoverare nel suo palmares anche 12 titoli Costruttori e più di 200 gran premi vinti in F1,ha iniziato una nuova, grande sfida in carriera.diil suo– sportnews.eu Foto AnsaLui ha infatti deciso di intraprendere una nuova avventura conRacing, dove svolgerà il ruolo di collaboratore e azionista.