Addio follie green | Von der Leyen annuncia lo stop Urso | Salvata l’industria auto europea

Multe congelate, la «piena neutralità tecnologica come principio fondamentale» in vista del 2035, sostegno alla produzione di batterie Made in Europe. Al termine della riunione del Dialogo strategico sul futuro del settoremotive, Ursula von derha di fattoto la marcia indietro dell’Ue sulleche hanno messo in ginocchio il compartoe che rischiavano di affossarlo definitivamente. Si archivia dunque l’impostazione ideologica e si passa al pragmatismo così come chiesto dall’Italia, che intorno al tema ha saputo costruire un’aggregazione di Stati e realtà produttive. «, la Commissione da? ragione all’Italia», ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ricordando che «la tagliola delle multe avrebbe determinato il collasso del settore».