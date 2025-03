Davidemaggio.it - Addio, Eleonora

E’ scomparsa oggi a Roma, lunedì 3 marzo 2025, all’età di 71 anni,Giorgi, tra le icone del cinema italiano. L’attrice soffriva da tempo di un tumore al pancreas.La carrieraNata a Roma il 21 ottobre 1953,Giorgi ha avuto il suo primo ruolo da attrice nel 1973 nel film erotico Storia di una monaca di clausura, nel quale ha recitato al fianco di Catherine Spaak. Ruolo ottenuto in seguito ad un’apparizione in Roma di Federico Fellini. L’anno successivo, nel 1974, ha posato interamente nuda sulla copertina dell’edizione italiana di Playboy, diventando uno dei sex symbol più conosciuti e acclamati degli anni ’70. Da allora la sua carriera non si è mai fermata, tra cinema, televisione e radio. Ha girato oltre trenta film, tra cui i cult Borotalco, grazie al quale ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento nel 1982 come miglior attrice protagonista, Sapore di mare 2 – Un anno dopo e Compagni di scuola.