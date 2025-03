Cityrumors.it - Addio Eleonora Giorgi, le reazioni emozionate da Verdone a Pozzetto, e non solo

Leggi su Cityrumors.it

La scomparsa della famosa attrice romana ha sconvolto il mondo del cinema, tante le voci e i messaggi di cordoglioUna notizia che ha sconvolto e lasciato di stucco il mondo del cinema. L’attriceè morta a 71 anni in una clinica romana dopo una lunga malattia. A dare la triste notizia è stata la famiglia., leda, e non(Ansa Foto) Cityrumors.itè stata un’attrice, regista e sex-symbol degli anni ’70, che attraversato quasi mezzo secolo di cinema italiano, iniziando giovanissima con un’apparizione (non accreditata) in “Roma” di Fellini, essendo protagonista nei primi fil della commedia sexi anni ’80 fino all’esplosione della sua carriera con “Borotalco” di Carloche le è valso un David di Donatello.