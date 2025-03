Liberoquotidiano.it - Addio Eleonora Giorgi, la carriere di una diva: il boom negli anni '80 e la svolta radicale nei '90

Leggi su Liberoquotidiano.it

ad: è morta oggi, a 71, al termine di una lunghissima ed estenuante battaglia contro un tumore al pancreas. Nata a Roma il 21 ottobre 1953, è stata attrice e regista, un simbolo che ha attraversato con successo diverse stagioni del cinema italiano, distinguendosi per la sua versatilità, il suo talento e la sua inarrivabile bellezza. Dopo una breve apparizione nel film "Roma" di Federico Fellini, laesordisce come protagonista nel 1973 con "Storia di una monaca di clausura" di Domenico Paolella, accanto a Catherine Spaak. Nel 1974 recita in "Appassionata" insieme a Ornella Muti, interpretando il ruolo di una giovane seduttrice. In questi, partecipa a film appartenenti alla commedia sexy all'italiana, per poi cimentarsi in ruoli drammatici in pellicole come "L'Agnese va a morire" (1976) di Giuliano Montaldo e "Cuore di cane" (1976) di Alberto Lattuada.