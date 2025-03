Thesocialpost.it - Addio al pittore scozzese Jack Vettriano: è stato trovato morto nel suo appartamento a Nizza

Il celebresabato scorso nella sua abitazione a, nel sud della Francia. La notizia è stata confermata dal suo agente, mentre secondo quanto riportato dai media britannici non ci sarebbero circostanze sospette legate al decesso dell’artista, che aveva 73 anni.La carriera diebbe un inizio inaspettato: a 21 anni, quando ancora si chiamavaHoggan, ricevette dalla fidanzata di allora un set di acquerelli. Quel dono cambiò il corso della sua vita, trasformandolo in uno degli artisti più noti della Scozia. Prima di dedicarsi alla pittura, lavorava come apprendista minatore a Fife, ma il suo talento lo portò a emergere e a conquistare una fama internazionale.è diventato un’icona pop dell’arte contemporanea, noto per le sue immagini evocative e fuori dal tempo.