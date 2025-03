Ilgiorno.it - Addio al bosco di Bernate. L’asfalto travolge gli alberi

Gliche diventano solo un ricordo e l’impossibilità di accettare che accada. Sabato, la passeggiata dei comitati No Pedemontana della Brianza Est si è trasformata nell’ennesimo "grido di dolore" in arrivo del territorio per i vertici della società. E per la Regione, che "non ci ha mai ascoltati". Dal centro diai boschi della frazione di Arcore "eliminati dalle ruspe per fare spazio alle otto corsie dell’autostrada". I bambini hanno appeso alle recinzioni del cantiere disegni che con la loro semplicità "raccontano il nostro mondo che sta scomparendo". Alla passeggiata anche striscioni con scritto "Vergogna". Un’altra iniziativa per ribadire che ci sarebbe "voluta più condivisione" e "per salvare quel che resta della nostra realtà". L’emozione è palpabile: "Il patrimonio più importante che abbiamo viene cancellato così".