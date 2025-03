Iltempo.it - Addio ad Eleonora Giorgi: l'attrice si è spenta a 71 anni in una clinica romana

Leggi su Iltempo.it

ad. La notaè venuta a mancare in seguito ad una lunga battaglia contro il tumore al pancreas che le era stato diagnosticato nel 2023.(71), che ha raccontato per mesi la sua lotta contro il cancro, era ricoverata da alcuni giorni nellaPaideia, dove era sottoposta alla terapia del dolore.è stata una conturbante quanto fugace protagonista di film sexy, è stata soprattutto una regina della commedia che ha regnato negliOttanta spopolando al botteghino, spalla brillante di Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Nino Manfredi e Carlo Verdone. E infine è stata sulla breccia, sul versante privato, per le nozze con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, dai quali ha poi divorziato. Nata a Roma il 21 ottobre 1953 (le biografie precisano da padre di origine inglese e madre ungherese),esordisce 18enne al cinema con una piccola parte nel film «Roma» (1972) di Federico Fellini ed ottiene l'anno dopo il suo primo ruolo da protagonista in «Storia di una monaca di clausura» (1973), diretto da Domenico Paolella, film inserito in quell'effimero filone 'sexy conventualè in voga in quel frangente: è Carmela Simoni, che diventa suor Agnese del Gesù, mentre Catherine Spaak è suor Elisabetta.