Addio a Eleonora Giorgi | l’icona del cinema italiano si è spenta a 71 anni

se n’è andata. L’attrice, icona delSettanta, protagonista di alcune indimenticabili commedie di Carlo Verdone, è morta a causa di un tumore al pancreas contro il quale combatteva da oltre un anno. Da qualche settimana era ricoverata in una clinica romana, dove i medici la stavano sottoponendo alla terapia del dolore.Aveva scoperto nell’autunno del 2023 di avere un tumore al pancreas. Ha subito un intervento chirurgico, si è sottoposta a chemioterapia ma le metastasi si sono ingrandite arrivando anche al cervello. La malattia era progredita velocemente: “Non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile.