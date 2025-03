.com - Addio a Eleonora Giorgi: l’attrice si è spenta a 71 anni

è morta all’età di 71, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas.era ricoverata presso la clinica Paideia di Roma, dove stava seguendo la terapia del dolore. La notizia è stata confermata dall’Adnkronos attraverso un comunicato ufficiale.in Borotalco (1982)Indiceè morta: La lotta contro la malattia e le sue ultime paroleChi era? Una carriera tra cinema e televisioneUn’icona del cinema e della TVL’eredità diè morta: La lotta contro la malattia e le sue ultime paroleNegli ultimi mesi,aveva affrontato la malattia con grande forza e lucidità, condividendo apertamente la sua situazione con il pubblico.Poco prima della sua morte, aveva rilasciato un’ultima intervista al Corriere della Sera, in cui raccontava con sincerità la sua condizione: «Non c’è nulla di strano nel dire che non riesco a camminare per più di dieci passi.