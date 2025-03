Lapresse.it - Addio a Eleonora Giorgi, l’attrice morta a 71 anni: le foto

all’età di 71, che da tempo lottava contro un tumore al pancreas, aveva scoperto la malattia nel 2023. Negli ultimi mesi le sue condizioni erano peggiorate a causa delle metastasi, ma fino all’ultimo aveva mantenuto la speranza in “un miracolo”. Nata a Roma nel 1953 da una famiglia di origini italo-inglesi e ungheresi,si affaccia al mondo dello spettacolo giovanissima, prima nella pubblicità e poi nel cinema. A meno di vent’lavora con Federico Fellini nel film ‘Roma’, prima di ottenere il ruolo da protagonista in ‘Storia di una monaca di clausura’ accanto a Catherine Spaak.A partire dagli’90 e 2000,si dedicò maggiormente alla televisione, recitando in sceneggiati di successo come ‘I Cesaroni’. Intraprese anche la carriera da regista con ‘Uomini & donne, amori & bugie’ e ‘L’ultima estate’, di cui fu anche sceneggiatrice.