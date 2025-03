Movieplayer.it - Addio a Eleonora Giorgi: l'attrice, morta a 71 anni, era malata da tempo

Un tumore al pancreas ha sconfitto, l'di Borotalco e Mia moglie è una strega era ricoverata in clinica a Roma dove si è spenta oggi, 3 marzo 2025.ci lascia a 71. L', che daaveva reso pubblico il tumore al pancreas che l'aveva colpita, èoggi, 3 marzo 2025, nella clinica Paideia di Roma in cui era ricoverata. Al suo fianco fino all'ultimo i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera pocofa,aveva rivendicato la scelta di condividere la malattia che l'ha colpita spiegando: "Sono un personaggio da quando ho 20, ho condiviso tutto. Non c'è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo .