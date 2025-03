Panorama.it - Addio a Eleonora Giorgi: l'attrice è morta a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas

si è spenta all'età di 71. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa ufficialmente dall'Adnkronos. L'era ricoverata presso la clinica Paideia di Roma, dove aveva iniziato la terapia del dolore. Fino all'ultimo istante, i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro le sono stati accanto, condividendo con il pubblico il racconto toccante dei suoi ultimi mesi di vita.Poco prima della sua morte,aveva rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, nella quale raccontava con grande lucidità il suo stato di salute: "Non c'è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone". Consapevole della gravità della sua condizione, aggiungeva: "Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile.