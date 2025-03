Addio a Eleonora Giorgi la stella degli anni ’80 con la voglia di vivere fino alla fine

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 3 marzo 2025 –: l’attrice 71enne era malata di tumore al pancreas e da oltre un mese a questa parte era ricoverata in una clinica romana dove si stava sottoponendoterapia del dolore. I funerali si svolgeranno mercoledì 5 marzo a Roma.Nel corsoultimi mesi, aveva raccontato la lotta con la malattia in una serie di interviste. L’ultima, circa 2 settimane fa, al Corriere della Sera. “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”, aveva detto. La famiglia dell’attrice è riunita all’interno della clinica.è stata una conturbante quanto fugace protagonista di film sexy.