Addio a Eleonora Giorgi | la famosa attrice aveva 71 anni

. A diffondere la notizia è l’AdnKronos; l’era malata da tempo e, lo scorso febbraio, le sue condizioni di salute erano peggiorate, tanto da richiedere un ricovero in clinica.era ricoverata alla clinica Paideia di Roma. Il figlio Andrea Rizzoli ha scritto un libro sulla malattia della madre: Non ci sono buone notizie (Piemme). Al libro ha collaborato anche l’altro suo figlio, Paolo Ciavarro.“si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”, ha fatto sapere la famiglia. Del fratello Paolo Andreadetto che “suo figlio Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”.La carrieraè stata un’di grande successo negliOttanta.