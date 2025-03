Ilgiorno.it - Addio a Eleonora Giorgi: la carriera e i successi dell'attrice italiana

Leggi su Ilgiorno.it

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa die regista di grande talento, deceduta all'età di 71 anni dopo una lunga malattia. Nata a Roma il 21 ottobre 1953,ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano, attraversando generi diversi e collaborando con alcuni dei più importanti registi e attori del nostro paese. Gli esordi e l'ascesa nel cinema italianodebutta nel mondo del cinema nei primi anni '70, distinguendosi subito per la sua bellezza e versatilità. La suainizia con ruoli in film come "Roma" (1972) di Federico Fellini e "Storia di una monaca di clausura" (1973) di Domenico Paolella. Queste prime esperienze le permettono di farsi notare e di avviare unaricca di. Collaborazioni con grandi registi e attori Nel corsoa suaha lavorato con registi di spicco come Alberto Lattuada in "Cuore di cane" (1975) e Giuliano Montaldo in "L'Agnese va a morire" (1976).