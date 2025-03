Laprimapagina.it - Addio a Eleonora Giorgi: il sorriso che non si è mai spento

Leggi su Laprimapagina.it

Si èper sempre ildi, unche l’attrice ha custodito con forza e determinazione fino all’ultimo, nonostante la dura battaglia contro il tumore al pancreas scoperto nell’autunno del 2023. Con coraggio e lucidità, ha raccontato la sua malattia anche in televisione, lanciando un messaggio di speranza e consapevolezza: “Ogni giorno è un regalo”.Ricoverata in una clinica romana per le cure palliative,ha vissuto gli ultimi giorni circondata dall’affetto dei figli Andrea e Paolo, dell’ex marito Massimo Ciavarro, della nuora Clizia Incorvaia e del nipotino Gabriele, che tanto amava.Un talento nato tra passione e rigoreera nata a Roma il 21 ottobre 1953, ma nelle sue vene scorreva sangue straniero: inglese da parte di padre e ungherese da parte di madre.