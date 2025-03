Internews24.com - Adani analizza Napoli Inter: «Nel primo tempo Politano non riusciva a prendere Dimarco, nel secondo tempo i nerazzurri dovevano fare di più»

di RedazioneL’ex difensore dell’, Lele, hato così il pareggio ottenuto daicontro ilsabato sera in campionatovenuto dagli studi Rai nel corso de La Domenica Sportiva, Lelehato così, tirando le orecchie aiper gli errori commessi nel.L’ANALISI SUL– «nelandava a colpire alle spalle di, che non riesce a seguirlo e lo subisce, da lì arrivano tutte le occasioni dell’. Ilva a favore del, con Conte che alla fine si mette 4-2-4, McTominay va ala punta insieme a Lukaku con Ngonge e Okafor esterni».IL– «In questo modo arrivano le opportunità perché ilattacca con tanti uomini. Sul gol del pari ci sono tanti calciatori in area e nel finale ilporta tanti giocatori in area di rigore e ha un’opportunità ripetuta per vincere la partita.