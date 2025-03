Sport.quotidiano.net - Adamant, prova di forza: nove di fila. Gara dominata, fermando Davico

ferrara 79 gardonese 53: Dioli ne, Sackey 8, Casagrande 7, Drigo 6, Santiago 13, Tio 13, Yarbanga 2, Solaroli 20, Chessari, Ballabio ne, Braga ne, Marchini 10. All. Benedetto. GARDONESE:13, Porta, Santi, Grani, Tonut, Sambrici 6, Basso 3, Jovanovic 19, Mazzantini 3, Renna 3, Malagnini. All.Perucchetti. Parziali: 20-20; 40-27; 53-44. L’tiene a bada anche la Gardonese e centra il nono sigillo consecutivo stagionale, conservando il primo posto nei play-in assieme a Pordenone e scavando un solco importante rispetto alla terza piazza, occupata dalla Sangiorgese a sei punti di distanza dal duo di testa. Ferrara va a corrente alterna, rischia la rimonta nel terzo quarto ma chiude il match in avvio di ultima frazione, dilagando a ridosso della sirena finale: i biancazzurri certificano il momento d’oro, e duelleranno probabilmente fino alla fine con Pordenone per il primo posto in classifica.